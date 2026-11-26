SP Congress Alliance: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 60 सीटों पर समझौते की चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब भी कांग्रेस ने 107 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब जब अखिलेश को दोबारा मुख्यमंत्री बनना है तो कांग्रेस इससे कम सीटों पर क्यों चुनाव लड़ेगी? उन्होंने सपा की उम्मीदवार सूची और घोषणा-पत्र जारी करने के तरीके पर भी सवाल उठाए।