चांदी के नए रेट जारी होने के बाद ग्राहकों की बाजार पर नजर (फोटो सोर्स :file photo ai )
Gold Silver Rate, 26 November 2026: सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सर्राफा बाजार में भाव ने फिर करवट ली है और तेजी का रुख नजर आ रहा है। ऐसे में सोने-चांदी की खरीदारी करने वाले ग्राहकों की नजर अब बाजार के ताजा Rate पर टिकी हुई है। खासकर शादी-विवाह और दूसरे मांगलिक कार्यक्रमों के लिए खरीदारी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए कीमतों में होने वाला बदलाव काफी अहम है।
लखनऊ चौक सर्राफा एसोसिएशन की ओर से जारी Retail Sale Rate के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,25,400 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,16,300 रुपये और 18 कैरेट सोना 96,100 रुपये पर है। इसके अलावा 14 कैरेट सोने की कीमत 75,850 रुपये प्रति 10 ग्राम बताई गई है।
सोने की शुद्धता के हिसाब से बाजार में अलग-अलग कीमतें तय की गई हैं। 24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है, जबकि गहने बनाने के लिए आमतौर पर 22 और 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार Gold Jewellery खरीदते हैं।
चांदी की बात करें तो सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार ज्वेलरी वाली चांदी का भाव 1,53,500 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी का Rate 1,54,500 रुपये बताया गया है। चांदी की कीमतों में बदलाव का असर गहने खरीदने वालों के साथ-साथ निवेश करने वाले ग्राहकों पर भी पड़ता है।
|सोने की शुद्धता
|कीमत (10 ग्राम)
|24 कैरेट
|₹1,25,400
|22 कैरेट
|₹1,16,300
|18 कैरेट
|₹96,100
|14 कैरेट
|₹75,850
सर्राफा एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि जारी किए गए भाव Retail Customers के लिए हैं और ये 10 ग्राम सोने के आधार पर दिए गए हैं। इन कीमतों में GST, Making Charges और Hallmark Charges शामिल नहीं हैं। यानी दुकान से गहने खरीदते समय ग्राहकों को बताई गई कीमत के अलावा ये अतिरिक्त शुल्क भी चुकाने होंगे। बाजार में लगातार बदलते भाव को देखते हुए ग्राहकों के लिए खरीदारी से पहले अपने ज्वेलर से ताजा रेट की जानकारी लेना जरूरी है। फिलहाल सोने और चांदी की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच सर्राफा बाजार की गतिविधियों पर सभी की नजर बनी हुई है।
|धातु
|प्रकार
|कीमत
|सोना
|24 कैरेट
|₹1,25,400
|सोना
|22 कैरेट (92%)
|₹1,16,300
|सोना
|18 कैरेट (76%)
|₹96,100
|सोना
|14 कैरेट (60%)
|₹75,850
|चांदी
|सिल्वर ज्वेलरी
|₹1,53,500 प्रति किलोग्राम
|चांदी
|सिल्वर 999
|₹1,54,500 प्रति किलोग्राम
नोट: उपरोक्त भाव रिटेल ग्राहकों के लिए हैं। GST, मेकिंग चार्ज एवं हॉलमार्किंग चार्ज अतिरिक्त देय होंगे।
जारीकर्ता: SARAFFA ASSOCIATION
सोने के भाव प्रति 10 ग्राम हैं। चांदी के भाव की इकाई उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है, इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय सर्राफा बाजार से इसकी पुष्टि करें। GST, मेकिंग और हॉलमार्क शुल्क अतिरिक्त हैं।
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