सर्राफा एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि जारी किए गए भाव Retail Customers के लिए हैं और ये 10 ग्राम सोने के आधार पर दिए गए हैं। इन कीमतों में GST, Making Charges और Hallmark Charges शामिल नहीं हैं। यानी दुकान से गहने खरीदते समय ग्राहकों को बताई गई कीमत के अलावा ये अतिरिक्त शुल्क भी चुकाने होंगे। बाजार में लगातार बदलते भाव को देखते हुए ग्राहकों के लिए खरीदारी से पहले अपने ज्वेलर से ताजा रेट की जानकारी लेना जरूरी है। फिलहाल सोने और चांदी की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच सर्राफा बाजार की गतिविधियों पर सभी की नजर बनी हुई है।