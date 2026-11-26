उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। लखनऊ में आयोजित एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में भी इसका असर देखने को मिला। लाइव टीवी पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडेय के बीच तीखी बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों नेता एक-दूसरे को धमकी देने लगे। पवन पांडेय ने प्रदीप भंडारी से कहा कि झूठ मत बोलना, नहीं तो यहीं पटक कर मारूंगा। इस पर प्रदीप भंडारी ने भी जवाब देते हुए कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उल्टा लटका देंगे, जैसे माफियाओं को लटकाया है। बहस के दौरान एंकर को दोनों नेताओं को शांत कराना पड़ा।