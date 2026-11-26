सपा अध्यक्ष ने APO भर्ती परीक्षा में शामिल 50 हजार से अधिक अभ्यर्थियों और उनके परिवारों की परेशानी का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि इन युवाओं की मेहनत, समय और उम्मीदों के साथ हुए खिलवाड़ की जवाबदेही कौन लेगा। अखिलेश ने कहा कि परीक्षा की तैयारी और पढ़ाई पर अभ्यर्थियों के माता-पिता ने अपनी कमाई खर्च की। अब परीक्षा रद्द होने के बाद दोबारा तैयारी और परीक्षा का खर्च भी युवाओं को ही उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्हें मानसिक तनाव से भी गुजरना होगा। उन्होंने भाजपा सरकार को इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती।