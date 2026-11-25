उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी फिलहाल सभी सीटों पर संगठन का विस्तार करने और चुनावी तैयारियों को मजबूत करने में जुटी है। गठबंधन होगा या नहीं, इसका फैसला समय आने पर किया जाएगा। गौरतलब है कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए का हिस्सा है। बिहार में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत रखने वाली पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी अपना जनाधार बढ़ाने की तैयारी कर रही है।