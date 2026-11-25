शिवपाल सिंह पटेल और इमरान मसूद (Photo-ANI)
UP Assembly Election 2027 : लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर खींचतान तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के इस बयान पर कि शिवपाल सिंह पटेल राहुल गांधी की वजह से सांसद बने हैं, सपा सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने पलटवार किया है। उन्होंने मसूद को 'धैर्य रखने' की सलाह दी है।
शिवपाल पटेल ने ANI से कहा कि वह कांग्रेस की वजह से नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने हैं। उन्होंने कहा कि हमने अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं। इसलिए इस तरह के दावे नहीं किए जाने चाहिए। हम गठबंधन का हिस्सा थे और इससे कांग्रेस को भी फायदा हुआ था।
शिवपाल पटेल ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीधी बात करते हैं। आपके कितने उम्मीदवार जीते? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से उसके छह उम्मीदवार जीते थे। जीत का प्रतिशत करीब 30 फीसदी था। वहीं, समाजवादी पार्टी ने 63 सीटों पर चुनाव लड़कर 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो लगभग 70 फीसदी रहा। ऐसे में यह कहना गलत है कि सपा की जीत कांग्रेस की वजह से हुई। इसलिए, कृपया ऐसे दावे न करें कि हम उनकी वजह से जीते।
बता दें कि यह विवाद उस समय बढ़ गया, जब सीट बंटवारे पर बातजीत जारी रहने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने अपने पांच उम्मीदवार की घोषणा कर दी। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि शिवपाल पटेल केवल राहुल गांधी की वजह से सांसद बने हैं।
मसूद ने कहा था कि 2019 में कई लोगों ने चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। शिवपाल पटेल की जीत को उन्होंने राहुल गांधी का चमत्कार बताया। मसूद ने सपा द्वारा उम्मीदवारों की घोषणाओं को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वे चाहें तो सभी 403 सीटों के लिए नाम घोषित कर दें। इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा समाजवादी पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उनसे 26 सीटें मांग कौन रहा है? गठबंधन का मतलब तो सहयोग होता है।
दिल्ली में गठबंधन को लेकर हुई बैठकों के बाद सपा की ओर से कांग्रेस के लिए 26 सीटों को शुरुआती प्रस्ताव के तौर पर रखे जाने पर इमरान मसूद ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि हमने आपसे 26 सीटें मांगी ही नहीं हैं। हम कोई भिखारी नहीं हैं।
वहीं, शिवपाल पटेल ने अमेठी और रायबरेली जैसी गांधी परिवार की परंपरागत सीटों पर भी सपा के चुनाव लड़ने की संभावना को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यूपी में कांग्रेस कहीं मजबूत स्थिति में नहीं है। उसे चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सपा का सहारा लेना पड़ेगा। कांग्रेस को गठबंधन में जितनी सीटें मिलें, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।
सपा और कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में सपा ने 62 सीटों पर चुनाव लड़कर 37 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और छह पर जीत दर्ज की थी। हालांकि, 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों दल अलग-अलग मैदान में उतरे थे। उस चुनाव में सपा ने 347 सीटों पर चुनाव लड़कर 111 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस 399 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद केवल दो सीटें ही जीत सकी थी।
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