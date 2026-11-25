शिवपाल पटेल ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीधी बात करते हैं। आपके कितने उम्मीदवार जीते? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से उसके छह उम्मीदवार जीते थे। जीत का प्रतिशत करीब 30 फीसदी था। वहीं, समाजवादी पार्टी ने 63 सीटों पर चुनाव लड़कर 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो लगभग 70 फीसदी रहा। ऐसे में यह कहना गलत है कि सपा की जीत कांग्रेस की वजह से हुई। इसलिए, कृपया ऐसे दावे न करें कि हम उनकी वजह से जीते।