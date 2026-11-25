मोकामा के बाहुबली नेता और विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की आज शादी है। शादी समारोह में राजनीति के बड़े चेहरों के पहुंचने के साथ ही कई दिलचस्प नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जब शादी में पहुंचे तो अनंत सिंह के साथ उनकी ठेठ बिहारी अंदाज में बातचीत ने सबका ध्यान खींच लिया।