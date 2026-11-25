Tamil Nadu News: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी से जुड़े कैश फॉर जॉब्स (पैसे लेकर नौकरी देने) के मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन के तरीको के बदलने पर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि एक सरकार मामले में ढिलाई बरतती है, जबकि दूसरी सरकार आते ही तेजी से कार्रवाई करने लगती है। आपराधिक न्याय व्यवस्था में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह मामले में कार्यवाही को टाल दे।