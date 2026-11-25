हालांकि, कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच गठबंधन के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी है। पंजाब विधानसभा में वामपंथी दलों का प्रतिनिधित्व सीमित है। ऐसे में अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में उनकी वास्तविक चुनावी ताकत का आकलन करना होगा। सोटों का बंटवारा भी एक विवाद का विषय बन सकता है, खासकर तब जब दोनों पक्ष उन सीटों पर अपना दावा ठोकें जहां उनका अपना संगठनात्मक आधार मौजूद है। इसके अलावा कांग्रेस को अपने आंतरिक नेतृत्व के बीच तालमेल बैठाने और वरिष्ठ नेताओं के बीच समन्वय बनाए रखने पर भी ध्यान देना होगा।