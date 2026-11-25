Umar Khalid Bail: सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को शरजील इमाम और उमर खालिद दोनों को जमानत नहीं मिली। जमानत को इनकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'आज नहीं, पहले सरकार का जवाब आने दीजिए।' कोर्ट के इस फैसले के बाद उमर खालिद के पिता का भी बयान सामने आया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमें उम्मीद थी कि आज फैसला आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब जल्द ही नई बेंच बनाई जाएगी।