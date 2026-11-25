सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत पर सुनवाई। (फोटो सोर्स-ANI)
UAPA Case: दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। दोनों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने अंतरिम जमानत देने की मांग की, लेकिन अदालत ने इस पर तुरंत फैसला देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'आज नहीं, पहले सरकार का जवाब आने दीजिए।'
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे और कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि नियमित जमानत पर फैसला होने तक दोनों को अंतरिम राहत दी जाए। इस पर पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अदालत का कहना था कि अंतरिम जमानत की मांग पर विचार करने से पहले सरकार का पक्ष सुनना जरूरी है। फिलहाल दोनों को जेल में ही रहना होगा।
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं पहले भी अदालतों में खारिज हो चुकी हैं। 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही पूरी होने या एक साल बीतने के बाद, जो भी पहले हो, वे दोबारा जमानत मांग सकते हैं।
इसके बाद दोनों ने निचली अदालत में फिर से जमानत याचिका लगाई, लेकिन 4 जुलाई 2026 को उनकी मांग खारिज कर दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 30 सितंबर को इस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि हिंसा के पीछे बड़ी साजिश थी और उमर खालिद तथा शरजील इमाम भी इसमें शामिल थे। दोनों पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (UAPA) के तहत मामला दर्ज है।
उमर खालिद और शरजील इमाम की ओर से पेश वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि नियमित जमानत पर फैसला होने तक दोनों को अंतरिम जमानत दे दी जाए। इस पर अदालत ने फिलहाल राहत देने से इनकार करते हुए कहा, 'आज नहीं'। कोर्ट ने पहले दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने की बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तीन जजों की पीठ के गठन के लिए चीफ जस्टिस के सामने रखने का निर्देश दिया है। इससे अब इस मामले की सुनवाई तीन जजों की पीठ के सामने होने की संभावना है। हालांकि, अगली सुनवाई की तारीख अभी स्पष्ट नहीं है।
दोनों लंबे समय से जेल में हैं। उनकी ओर से जमानत की मांग करते हुए जेल में बिताए समय और मुकदमे की धीमी रफ्तार का मुद्दा उठाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई दिल्ली सरकार के जवाब के बाद होगी। फिलहाल अदालत ने अंतरिम जमानत पर राहत देने के बजाय पहले दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने का फैसला किया है।
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नई दिल्ली
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