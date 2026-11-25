UAPA Case: दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। दोनों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने अंतरिम जमानत देने की मांग की, लेकिन अदालत ने इस पर तुरंत फैसला देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'आज नहीं, पहले सरकार का जवाब आने दीजिए।'