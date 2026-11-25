NEET-UG 2026 की परीक्षा 3 मई को हुई थी। पेपर लीक की शिकायतों के बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा कराई गई। इस फैसले से मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों को परेशानी हुई। जिन विद्यार्थियों ने महीनों तक परीक्षा की तैयारी की थी, उन्हें फिर से परीक्षा देनी पड़ी। साथ ही दाखिले की आगे की प्रक्रिया पर भी असर पड़ा।