Delhi Preet Vihar Cafe Gang Rape Case: पूर्वी दिल्ली में 22 वर्षीय एक युवती के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है। पूरा मामला प्रीत विहार स्थित एक कैफे का बताया जा रहा है। कैफे में काम करने वाले उसके ही साथियों ने इस वारताद को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी तीन लोग फरार चल रहे है, उनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।