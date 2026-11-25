अकाली दल के लिए एक सकारात्मक बात यह है कि प्रेम सिंह चंदूमाजरा और बीबी जागीर कौर जैसे अनुभवी नेता पार्टी में वापस आ गए हैं। इसके अलावा, रद्द हो चुके कृषि कानूनों के खिलाफ ग्रामीण इलाकों में जो नाराजगी थी, वह भी अब कम होती दिख रही है, हाल ही में दो किसान संगठनों ने अकाली दल को अपना समर्थन दिया है। लेकिन खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाले 'अकाली दल (वारिस पंजाब दे)' और पूर्व कार्यवाहक अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के 'अकाली दल (पुनर सुरजीत)' के सामने आने से SAD के पारंपरिक पंथिक वोट बैंक के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है।