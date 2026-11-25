Ancient Rock Paintings in Tamil Nadu: तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के कंडाचीपुरम के निकट स्थित अडुक्कम गांव में लगभग चार हजार वर्ष पुराने शैल चित्रों और नवपाषाण कालीन अवशेषों की खोज हुई है। इस महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज ने क्षेत्र के प्रागैतिहासिक इतिहास पर नई रोशनी डाली है। यह खोज क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान शोधकर्ताओं और शिक्षकों की एक संयुक्त टीम द्वारा की गई। शोधार्थी सी. इम्मानुएल के अनुसार, लाल गेरू (रेड ओचर) से बनाए गए ये चित्र अडुक्कम गांव में स्थित ‘वव्वल मट्टै’ नामक शैल आश्रय के नीचे पाए गए हैं। चित्रों में एक मछली का आकर्षक चित्रण दिखाई देता है, जिसमें उसके पंख और शरीर पर बने बिंदुओं के माध्यम से शल्कों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा दो लंबी अंडाकार आकृतियां एक-दूसरे से सटी हुई तथा एक अन्य अंडाकार आकृति कुछ दूरी पर क्षैतिज रूप में उकेरी गई है। इसके ऊपर घुमावदार और लहरदार रेखाएं भी बनी हुई हैं। अंडाकार आकृतियां संभवतः वव्वल मट्टै शैल आश्रय और आसपास की चट्टानों का प्रतीकात्मक चित्रण हैं, जबकि लहरदार रेखाएं चट्टानों पर फैली वनस्पतियों या बेलों को दर्शाती हैं। इसी प्रकार की अंडाकार चित्राकृतियां पहले सोरथुर और अलमबाड़ी क्षेत्रों में भी दर्ज की जा चुकी हैं।