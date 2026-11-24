पुलिस के अनुसार लालगेट थाना प्रभारी एचजे सोलंकी के मार्गदर्शन में सर्विलांस टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि खांड बाजार स्थित एसएमसी पार्किंग के पीछे लक्ष्मीभवन की पहली मंजिल पर रहने वाले विजय मोदी और उसका बेटा राज मोदी घर में विदेशी शराब का भंडारण कर बेचते हैं। उस समय घर की सीढ़ियों के पास शराब की पैकिंग भी की जा रही थी। सूचना पर पुलिस ने मकान में छापा मारा। तलाशी के दौरान विदेशी शराब की अलग-अलग ब्रांड की छोटी-बड़ी कुल 645 बोतलें मिलीं। इनकी कीमत 2 लाख 65 हजार 519 रुपए बताई गई है। पुलिस ने मौके से 35 हजार रुपए कीमत के दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जब्त सामान की कुल कीमत 3 लाख 519 रुपए आंकी गई है।