पुलिस के अनुसार पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। कोमल को शक था कि शुभम का किसी दूसरी लड़की से प्रेम संबंध है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती थी। घटना वाली रात भी इसी मुद्दे पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। विवाद बढ़ने पर शुभम ने कोमल के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि उसने कोमल के सिर और गले पर लात-घूंसों से हमला किया। गंभीर चोट लगने से कोमल बेहोश हो गई और उसकी मौत हो गई।