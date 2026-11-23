बता दें कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में पश्चिम बंगाल का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य का नाम बदलकर 'पश्चिम बंग' करने का निर्णय लिया गया। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा। सरकार 9 दिसंबर को यह प्रस्ताव विधानसभा में पेश करेगी। विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। इसके बाद संसद में इस संबंध में आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।