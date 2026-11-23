हाल ही में दुबई ने अल बरशा पॉन्ड पार्क में अपना पहला वर्क फ्रॉम पार्क शुरू किया है। दुबई म्युनिसिपैलिटी ने फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस प्लेटफॉर्म लेट्सवर्क के साथ मिलकर यह पहल की है। यहां खुले वातावरण में काम करने के लिए डेस्क, वाई-फाई और चार्जिंग की सुविधा दी गई है। इसके अलावा इनडोर को-वर्किंग स्पेस भी है, जहां एक साथ 30 लोग बैठ सकते हैं। यहां एक दिन काम करने के लिए 50 दिरहम यानी दुबई की स्थानीय मुद्रा में शुल्क देना होता है। इसमें कॉफी भी शामिल है। मीटिंग रूम और लंबे समय के लिए डेस्क लेने की सुविधा भी है।