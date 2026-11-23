कुछ दिन पहले भारतीय अर्थव्यवस्था पर राहुल के बयान पर निशाना साधते हुए नवीन ने कहा, "राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं, यही दावा करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक आपदा का सामना कर रही है। सच्चाई तो यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था और इसका विकास, वैश्विक मानकों के हिसाब से भी काफी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पहले जब कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें चलती थीं, तब भारत की गिनती 'फ्रैजाइल फाइव' यानी कमजोर पांच अर्थव्यवस्थाओं में होती थी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती थी। लेकिन आज देश के बेटे और समर्पित सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है और लगातार आगे बढ़ रहा है। फिर भी राहुल चिंतित रहते हैं, लेकिन देश के विकास को लेकर नहीं, और न ही करीमनगर के विकास को लेकर। उनकी एकमात्र चिंता अपनी खुद की तरक्की, अपने परिवार की उन्नति और अपनी पार्टी का विकास है।"