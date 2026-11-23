कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण संकट में पड़ोसी राज्यों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों को इस समस्या से निपटने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने इन राज्यों के रवैये पर हैरानी जताई। पीठ ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के महाधिवक्ताओं को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। साथ ही तीनों राज्यों को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।