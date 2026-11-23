नई दिल्ली। हरियाणा में शादी समारोह के दौरान हुए विवाद के बाद एक युवक की हत्या के मामले में फरार आरोपी को सीबीआई (CBI) ने कजाकिस्तान से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। आरोपी आशीष कुमार को सोमवार को नई दिल्ली लाया गया, जहां हरियाणा पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी वारदात के बाद विदेश भाग गया था और लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और हरियाणा पुलिस के साथ समन्वय कर यह कार्रवाई की। जांच एजेंसी के मुताबिक, आशीष कुमार हरियाणा पुलिस में दर्ज हत्या के एक मामले में वांछित था।