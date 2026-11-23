हरियाणा में हत्या कर विदेश भागा आरोपी, कजाकिस्तान से भारत लाया CBI (Photo-ANI)
नई दिल्ली। हरियाणा में शादी समारोह के दौरान हुए विवाद के बाद एक युवक की हत्या के मामले में फरार आरोपी को सीबीआई (CBI) ने कजाकिस्तान से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। आरोपी आशीष कुमार को सोमवार को नई दिल्ली लाया गया, जहां हरियाणा पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी वारदात के बाद विदेश भाग गया था और लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और हरियाणा पुलिस के साथ समन्वय कर यह कार्रवाई की। जांच एजेंसी के मुताबिक, आशीष कुमार हरियाणा पुलिस में दर्ज हत्या के एक मामले में वांछित था।
सीबीआई के अनुसार, हत्या की यह घटना नवंबर 2025 में हुई थी। एक शादी समारोह के दौरान मृतक और आरोपी आशीष कुमार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि समारोह से लौटते समय जब मृतक अपनी गाड़ी से जा रहा था, तब आशीष कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर बीच रास्ते में उसकी गाड़ी रुकवा ली। इसके बाद सभी ने मिलकर उस पर बेरहमी से हमला किया। हमले में गंभीर चोटें लगने के कारण उसकी मौत हो गई।
वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया और विदेश भाग गया। हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर सितंबर 2026 में इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। इसके बाद आरोपी का पता कजाकिस्तान के अलमाटी में चला।
इंटरपोल के रेड नोटिस के आधार पर आरोपी की तलाश की गई। सीबीआई ने संबंधित अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और कजाकिस्तान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर उसकी भारत वापसी सुनिश्चित की। आशीष कुमार 23 नवंबर को नई दिल्ली पहुंचा, जहां पहले से मौजूद हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया।
सीबीआई के मुताबिक, भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में एजेंसी देश की विभिन्न जांच और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। इसके लिए भारतपोल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग को मजबूत किया जा रहा है। एजेंसी के अनुसार, वर्ष 2019 से अब तक इंटरपोल के माध्यम से 300 से अधिक वांछित अपराधियों को विदेशों से भारत वापस लाया जा चुका है। इनमें वर्ष 2026 में अब तक 75 फरार आरोपी शामिल हैं।
इससे पहले सीबीआई ने 18 नवंबर को रेड नोटिस वाले आरोपी रघेश उन्नीकोचन को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की थी। यह कार्रवाई विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और केरलम पुलिस के समन्वय से की गई थी। आरोपी केरलम पुलिस में दर्ज एक हत्या के मामले में वांछित था। वह कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जांच के दौरान फरार हो गया था। उसके खिलाफ सक्षम अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका था और अदालत ने गिरफ्तारी के लिए ओपन-डेटेड वारंट भी जारी किया था।
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