BJP On Rahul Gandhi: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश में दिए जा रहे बयानों को लेकर उन पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशों में भारत की अर्थव्यवस्था और देश की छवि को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि राहुल गांधी को विदेश में भारत के बारे में बोलने से पहले तथ्यों और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों का अध्ययन करना चाहिए। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने ऑस्ट्रेलिया के 'लोवी इंस्टीट्यूट' की एशिया पावर इंडेक्स 2026 रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में भारत को एशिया की तीसरी प्रमुख शक्ति बताया गया है।