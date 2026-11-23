सांकेतिक इमेजः Gemini
WhatsApp Safety Tips: भारत सरकार ने व्हाट्सएप वेब (WhatsApp Web) का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए जरूरी एडवाइजरीर जारी की है। इस एडवाइजरी में यूजर्स को ऑफिस के कंप्यूटर, सार्वजनिक सिस्टम, साइबर कैफे, होटल बिजनेस सेंटर और अन्य ऐसे डिवाइस पर व्हाट्सएप वेब लॉगिन करते समय कुछ जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। गृह मंत्रालय (MHA) ने बताया है कि व्हाट्सएप वेब के जरिए असामाजिक तत्व गोपनीय जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।
एडवाइजरी में बताया गया है कि 'इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर (I4C) की नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (NCTAU) ने पाया है कि कुछ परिस्थितियों में व्हाट्सएप वेब के एक्टिव सेशन का गलत इस्तेमाल करके यूजर के व्हाट्सएप अकाउंट तक अनधिकृत पहुंच बनाई जा सकती है। एवाइजरी में व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करने से जुड़े संभावित खतरों का जिक्र किया गया है, खासकर तब जब शेयर किए गए या सार्वजनिक कंप्यूटरों पर सेशन लॉग इन ही रह जाते हैं। यह चेतावनी उन चिंताओं के बाद आई है जब ऐसे सेशन्स का फायदा उठाकर व्यक्तिगत खातों तक पहुंच बनाई गई।
एक्टिव व्हाट्सएप वेब सेशन का फायदा उठाकर साइबर अपराधी यूजर को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे प्राइवेट चैट पढ़ सकते हैं, अकाउंट होल्डर बनकर मैसेज भेज सकते हैं, कांटेक्ट लिस्ट और ग्रुप चैट तक पहुंच बना सकते हैं। सबसे खतरनाक यह हो सकता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल वे धोखाधड़ी, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग के लिए कर सकते हैं। ऐसे में यूजर्स को व्हाट्सएप वेब को हमेशा लॉग इन न रखने की सलाह दी गई है और हर सेशन के बाद मैनुअली लॉग आउट करने को कहा गया है।
एडवाइजरी में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि जब व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो, तो इनकोगनिटो या प्राइवेट ब्राउजिंग मोड का इस्तेमाल करें। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया है कि इसका इस्तेमाल केवल भरोसेमंद कंप्यूटरों पर ही किया जाना चाहिए। एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि सिर्फ ब्राउजर टैब बंद करने से खतरा खत्म नहीं हो जाता। ऐसे में सेशन को मैनुअली लॉग आउट करने को कहा गया है।
इसके अलावा यूजर्स से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अपडेट रखने के लिए कहा गया है। संदिग्ध डाउनलोड, अनजान फाइलों, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर और गैर-भरोसेमंद ऐप्स से बचने के लिए कहा गया है।
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