एडवाइजरी में बताया गया है कि 'इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर (I4C) की नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (NCTAU) ने पाया है कि कुछ परिस्थितियों में व्हाट्सएप वेब के एक्टिव सेशन का गलत इस्तेमाल करके यूजर के व्हाट्सएप अकाउंट तक अनधिकृत पहुंच बनाई जा सकती है। एवाइजरी में व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करने से जुड़े संभावित खतरों का जिक्र किया गया है, खासकर तब जब शेयर किए गए या सार्वजनिक कंप्यूटरों पर सेशन लॉग इन ही रह जाते हैं। यह चेतावनी उन चिंताओं के बाद आई है जब ऐसे सेशन्स का फायदा उठाकर व्यक्तिगत खातों तक पहुंच बनाई गई।