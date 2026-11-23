यात्रा पूरी होने के बाद घर लौटते समय हुए हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं। घटना से परिवार और सूरत के जैन समाज में शोक का माहौल है। जैन समाज के मनीष किरीटभाई शाह ने बताया कि समाज के सबसे बड़े तीर्थ समेद शिखरजी की यात्रा के लिए करीब 350 श्रद्धालु गए थे। यात्रा अच्छी तरह पूरी हो गई थी और सभी वापस लौट रहे थे। इसी दौरान एक बस पेड़ से टकरा गई। हादसे में सोमचिंतामणि परिवार के दो धार्मिक सदस्यों की मौत हो गई। यह बेहद दुखद घटना है। उन्होंने बताया कि हादसे में घायल हुए अन्य यात्रियों की स्थिति सुरक्षित बताई गई है।