राजू और शंकर ने ठगी के अगले दिन शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी अत्रम परशुराम पहले भी इसी तरह से लोगों को ठग चुका है। काला जादू वाला यह गैंग लोगों को पैसे दोगुने या चार गुना करने का लालच देता था, फिर उनके पैसों से भरे बैग को बदलकर उसमें सफेद कागज या नकली नोट भरकर उन्हें दे देता था। इसके बाद गैंग के सदस्य लोगों से कहते थे कि नोटों से भरे बैगों को 5 से 10 दिनों तक न खोलें। बाद में जब लोग उनसे सवाल पूछते, तो वो कहते कि काला जादू सही से नहीं हुआ है और फिर एक्स्ट्रा पैसों की मांग करते थे। पुलिस ने बताया कि इस गैंग ने मंचरियल, करीमनगर, पेड्डापल्ली, निजामाबाद, आसिफाबाद, कामारेड्डी और अन्य जिलों में भी इसी तरह से लोगों को ठगा है। पुलिस को आरोपियों के पास से 3,74,000 रूपए नकद, तीन कारें और चार मोबाइल फोन मिले हैं। अत्रम के साथ ही बक्कन्ना, नौगाडे शेखर, मंडली शैलेश और शेख अलीम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया।