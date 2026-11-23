तिवारी ने आगे कहा, "लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का एक जाना-माना थिंक टैंक है। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। हालांकि मैंने अभी तक उनकी यह रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। उनके पास टेक्नोलॉजी इंडेक्स और मेजर पावर इंडेक्स जैसे सूचकांक हैं। दुनिया में भारत की अपनी एक स्थिति रही है, जो 1947 से चली आ रही है। भारत हमेशा से ही एक बड़ी शक्ति रहा है। अपनी असल क्षमताओं को जानने के लिए हमें किसी और के बाहरी समर्थन की जरूरत नहीं है। बस इतना कहना काफी है कि थिंक टैंक समय-समय पर ऐसी रिपोर्ट्स पेश करते रहते हैं। लोवी इंस्टीट्यूट एक सम्मानित संस्थान है और मैं निश्चित रूप से उनकी रिपोर्ट को देखूंगा।"