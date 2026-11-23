Money Doubling Scam
Money Doubling Scam: तंत्र-मंत्र और पूजा के सहारे रकम दोगुनी करने का सपना दिखाकर भोले-भाले लोगों की जेब काटने वाला गिरोह आखिरकार आदिलाबाद पुलिस के शिकंजे में आ गया है। इचोड़ा थाने की टीम ने पांच आरोपियों को दबोचा है। आरोप है कि इन्होंने ठगी की कमाई से महंगे शौक पाले, गाड़ियों की किस्तें भरीं और घर तक बनवा लिया। सवाल यह है कि इस जाल में कितने लोग फंसे और कितनी रकम डकार ली गई?
आदिलाबाद पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह काले जादू और पूजा के नाम पर पैसे दोगुने करने का लालच देकर लोगों से ठगी करता था।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं: आत्राम परशुराम (40), मंडली बक्कन्ना (47), नौगाडे शेखर (39), मंडली शैलेश (27) और शेख अलीम (36)। इन्हें इचोड़ा पुलिस ने पकड़ा। पुलिस का कहना है कि गिरोह ने पीड़ितों से लाखों रुपये वसूले और उसी पैसे से ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहे थे। कार की किस्तें चुकाईं और मकान का निर्माण कराया।
ताजा मामला 19 नवंबर की शाम का है। इचोड़ा मंडल में NH-44 पर TGWRJC स्कूल के पास बने अंडरब्रिज के नजदीक यह वारदात हुई। शिकायतकर्ता टोकला राजू काम के सिलसिले में अपने परिचित श्रीपति शंकर के साथ आदिलाबाद आए थे। करीब एक हफ्ते पहले बस स्टैंड पर आरोपियों ने उनसे संपर्क साधा और भरोसे में लेकर जाल बिछाया। अगले दिन राजू ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी परशुराम पहले भी इसी तरह लोगों को चूना लगा चुका है। गिरोह पर मंचेरियल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, निजामाबाद, आसिफाबाद और कामारेड्डी समेत कई जिलों में ठगी का आरोप है। आरोपियों के पास से 3.74 लाख रुपये नकद, तीन कारें और चार मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।
आदिलाबाद जिले में गिरोह के खिलाफ कुल आठ केस दर्ज हैं। इनमें उट्नूर में दो, इंदरवेल्ली में पांच और इचोड़ा में एक मामला है। अब तक 10 पीड़ितों की पहचान हो चुकी है, लेकिन पुलिस को आशंका है कि राज्य भर में कुल 24 लोग इनके शिकार बने हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में और शिकायतें सामने आ सकती हैं।
ऐसे गिरोह अक्सर अनजान जगहों, बस अड्डों और भीड़ वाले इलाकों में अपने शिकार ढूंढते हैं। वे पहले मीठी बातों से भरोसा जीतते हैं, फिर पूजा या अनुष्ठान के नाम पर नकद रकम मांगते हैं। याद रखें कि कोई भी पूजा या तंत्र-मंत्र पैसे को दोगुना नहीं कर सकता। ऐसे धोखे में फंसने के बाद शर्म की वजह से चुप न रहें। तुरंत नजदीकी थाने में शिकायत करें या आपात स्थिति में 112 पर कॉल करें। धोखाधड़ी के ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में कार्रवाई होती है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय