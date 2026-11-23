ऐसे गिरोह अक्सर अनजान जगहों, बस अड्डों और भीड़ वाले इलाकों में अपने शिकार ढूंढते हैं। वे पहले मीठी बातों से भरोसा जीतते हैं, फिर पूजा या अनुष्ठान के नाम पर नकद रकम मांगते हैं। याद रखें कि कोई भी पूजा या तंत्र-मंत्र पैसे को दोगुना नहीं कर सकता। ऐसे धोखे में फंसने के बाद शर्म की वजह से चुप न रहें। तुरंत नजदीकी थाने में शिकायत करें या आपात स्थिति में 112 पर कॉल करें। धोखाधड़ी के ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में कार्रवाई होती है।