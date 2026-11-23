सुप्रीम कोर्ट (File Photo)
Godhra Case Convict: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साल 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के एक दोषी इरफान सिराज पाड़ा की उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी है। उसे मेडिकल आधार पर जमानत दी गई है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने सजा पर रोक लगाई है। कोर्ट ने गौर किया कि पाड़ा 18 साल से अधिक समय से जेल में है और वह कई बीमारियों से जूझ रहा है। ऐसे में कोर्ट ने उसकी सजा पर रोक लगाई है।
कोर्ट द्वारा मेडिकल आधार पर इरफान सिराज की उम्रकैद की सजा को निलंबित किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील की ओर से बताया गया कि इरफान सिराज दिल से जुड़ी एक गंभीर बिमारी से ग्रस्त हैं। इसके साथ ही आरोपी करीब 18 साल से जेल में बंद है। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह गंभीर मामला है लेकिन दोषी की हालत तथ्यात्मक रूप से सही है। ऐसे में मेडिकल आधार पर सजा पर रोक लगाने को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
इरफान सिराज 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे जलाने के मामले में दोषी ठहराए गए 31 लोगों में शामिल है। इसके बाद विशेष SIT कोर्ट ने 2011 में इरफान सिराज पाड़ा को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. वह करीब 18 साल से जेल में बंद है। साबरमती एक्सप्रेस के S-6 कोट में आग लगने से 58 लोगों की मौत हो गई थी। इस ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे कारसेवक सवार थे। यह घटना इतनी भयानक थी कि इसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे।
गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में कोर्ट ने जिन 31 लोगों को दोषी ठहराया था उसमें से काफी लोगों को जमानत मिल चुकी है। 13 मई 2022 को कोर्ट ने एक दोषी अब्दुल रहमान धंतिया को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी थी। इसका आधार यह था कि उसकी पत्नी को टर्मिनल कैंसर था और उसकी बेटियां मानसिक रूप से अक्षम थीं।
इसके बाद फारूक नाम के एक अन्य दोषी को दिसंबर 2022 में जमानत दी गई थी। उसने करीब 17 साल की सजा काट ली थी और इस कांड में उसकी भूमिका ट्रेन पर पत्थर फेंकने की थी। इसके बाद 21 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अन्य 8 दोषियों को जमानत दी थी।
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