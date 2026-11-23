कोर्ट द्वारा मेडिकल आधार पर इरफान सिराज की उम्रकैद की सजा को निलंबित किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील की ओर से बताया गया कि इरफान सिराज दिल से जुड़ी एक गंभीर बिमारी से ग्रस्त हैं। इसके साथ ही आरोपी करीब 18 साल से जेल में बंद है। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह गंभीर मामला है लेकिन दोषी की हालत तथ्यात्मक रूप से सही है। ऐसे में मेडिकल आधार पर सजा पर रोक लगाने को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।