बीजेपी की दिलचस्पी की जड़ संसद में है। अप्रैल में लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 850 करने वाला संविधान संशोधन विधेयक दो-तिहाई बहुमत न मिलने से गिर गया, और वोट 298 बनाम 230 रहे। अब बीजेपी को भरोसा है कि अगले महीने के सत्र में बात बन जाएगी। लोकसभा में एनडीए के पास 320 सांसद हैं और दो-तिहाई के लिए 360 चाहिए। राज्यसभा में 155 के मुकाबले 161 चाहिए। एनसीपी (एसपी) के आठ लोकसभा सांसद पूरी कमी तो नहीं भरेंगे, पर दूरी जरूर घटाएंगे। सुप्रिया सुले ने हर राज्य में समान 50 प्रतिशत सीट बढ़ोतरी पर समर्थन के संकेत दिए हैं, लेकिन एनडीए में जाने से इनकार किया है।