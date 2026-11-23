BJP NCP Alliance: शरद पवार (फोटो सोर्स: ANI)
BJP NCP Alliance: एनसीपी के दोनों गुट विलय से इनकार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की नजर इस जोड़-तोड़ पर टिकी है। वजह है संसद का गणित। शीतकालीन सत्र में परिसीमन विधेयक फिर आना है और उसे दो-तिहाई बहुमत चाहिए, जो एनडीए के पास अभी नहीं है। शरद पवार की पार्टी साथ आए तो यह कमी घट सकती है। मगर नेतृत्व, पार्टी की कमान और पुरानी अदावतें इस रास्ते में बड़ी बाधा हैं।
समाचार पत्र 'द इंडियन एक्सप्रेस' की पड़ताल में सामने आया है कि बीजेपी शरद पवार की एनसीपी (एसपी) को एनडीए और महायुति में चौथे साथी के रूप में लेने को तैयार है। एक वरिष्ठ मंत्री ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि गठबंधन में जितने ज्यादा साथी हों, उतना बेहतर।
बीजेपी की दिलचस्पी की जड़ संसद में है। अप्रैल में लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 850 करने वाला संविधान संशोधन विधेयक दो-तिहाई बहुमत न मिलने से गिर गया, और वोट 298 बनाम 230 रहे। अब बीजेपी को भरोसा है कि अगले महीने के सत्र में बात बन जाएगी। लोकसभा में एनडीए के पास 320 सांसद हैं और दो-तिहाई के लिए 360 चाहिए। राज्यसभा में 155 के मुकाबले 161 चाहिए। एनसीपी (एसपी) के आठ लोकसभा सांसद पूरी कमी तो नहीं भरेंगे, पर दूरी जरूर घटाएंगे। सुप्रिया सुले ने हर राज्य में समान 50 प्रतिशत सीट बढ़ोतरी पर समर्थन के संकेत दिए हैं, लेकिन एनडीए में जाने से इनकार किया है।
असली पेच अंदर का है। नाम, चुनाव चिह्न और ज्यादातर विधायक सुनेत्रा पवार के पास हैं। विधानसभा में एनसीपी के 41 और एनसीपी (एसपी) के 10 विधायक हैं। यानी विलय का मतलब होगा कि शरद पवार की पार्टी दूसरे गुट में समाए। फिर नेतृत्व का सवाल है। सुनेत्रा के करीबी का दावा है कि विलय हुआ तो वे उपमुख्यमंत्री पद, मौजूदा विभाग और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी अपने पास रखना चाहेंगी। उनके बेटे पार्थ पवार भी विलय के खिलाफ बताए जा रहे हैं, क्योंकि शरद पवार और सुले को कमान लौटने का डर है।
पुराने नेताओं में भी बेचैनी है। 1 नवंबर को तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, भुजबल, मुश्रीफ, वलसे पाटिल और धनंजय मुंडे ने अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। कहा जा रहा है कि सुनेत्रा और पार्थ को इसकी खबर नहीं दी गई। शाह ने उन्हें आपसी मतभेद सुलझाने की सलाह दी।
शरद पवार खेमे की चिंता अलग है। एनडीए में जाने का मतलब इंडिया गठबंधन और महा विकास अघाड़ी से बाहर निकलना है। शिवसेना (यूबीटी) जैसी टूट का डर भी सता रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत पहले ही पवार को आगाह कर चुके हैं। बीजेपी का कहना है कि 2019 की सुबह वाली शपथ के बाद से पवार के इरादों पर भरोसा करना मुश्किल रहा है। पवार इसे अपनी 'गुगली' बताते रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक फैसला अगले कुछ हफ्तों में हो सकता है। फिलहाल गेंद शरद पवार के पाले में है।
28 जनवरी को विमान हादसे में अजित पवार के निधन के बाद विलय की बात तेज हुई थी। दोनों पक्षों ने 12 फरवरी की तारीख पर सहमति जताई थी, पर सुनेत्रा पवार के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद बात ठंडी पड़ गई। एनसीपी जुलाई 2023 में टूटी थी, जब अजित पवार बीजेपी के साथ सरकार में चले गए थे।
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