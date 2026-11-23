अनंत सिंह से ने बारिश के कारण पंडाल भीगने और तीन दिनों से तैयारियां प्रभावित होने को लेकर अपने खास अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, "जो बारिश हुई है, उससे कोई बड़ी समस्या नहीं है। कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। भले ही टेंट लगाने के काम में तीन दिन की रुकावट के कारण चीजें पूरी तरह से व्यवस्थित न हो पाई हों, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर टेंट भीग गए हैं या थोड़े अस्त-व्यस्त हो गए हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन खाना, घुड़दौड़ और मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सभी पूरे जोर-शोर से होंगे और सभी कलाकार भी तय समय पर पहुंच जाएंगे।"