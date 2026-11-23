रिपोर्ट्स के अनुसार, FSSAI ने पानी के सैंपल की जांच में मिली कमियों के बाद बिसलेरी के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत कोर्ट में केस चलाने की अनुमति दी है। बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच में पानी में 'ब्रोमेट' की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई थी। जब कंपनी ने इस पर सवाल उठाया और दोबारा जांच हुई, तो उसमें 'PAHs' नाम के नुकसानदेह तत्व मिलने का दावा किया गया। डॉक्टरों के अनुसार, ब्रोमेट और PAHs ये दोनों ही केमिकल शरीर के लिए खतरनाक होते हैं और कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। यह सैंपल किसी दुकान से नहीं, बल्कि कंपनी के प्लांट से ही लिया गया था।