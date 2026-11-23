केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है मुफ्त राशन योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। 100 में से 13 लाभार्थी अपात्र है। पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा बढ़कर 40 फीसदी के करीब है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में हर 100 राशन कार्ड धारकों में से करीब 40 ऐसे लाभार्थी हैं, जिन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से मुफ्त अनाज नहीं मिलना चाहिए था। केंद्र सरकार द्वारा कराए गए एक मूल्यांकन अध्ययन में इसका खुलासा हुआ है।