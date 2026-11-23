Navi Mumbai Fire: महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित वाशी के सेक्टर-18 में रविवार रात एक तेल कंपनी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना भयंकर विकराल रूप ले ले लिया और पास में स्थित प्लाईवुड यूनिट और एक कूरियर कंपनी को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। वहीं अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।