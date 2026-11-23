Healthcare Expenses in India: सामान्य परिवार में एक मेडिकल इमरजेंसी, बरसों की बचत साफ और गरीबी का खतरा। नेशनल सेंपल सर्वे संगठन (एनएसएसओ) ने सर्वे के जरिये देश के सामान्य मध्यवर्गीय परिवारों पर मेडिकल खर्च की मार की यह तस्वीर पेश की है। एनएसएसओ के सात साल के अंतर पर हुए दो सर्वे बताते हैं कि 2017-18 में 15.6% परिवार इलाज पर इतना खर्च कर रहे थे कि घर का बजट बिगड़ गया जबकि 2025 में ऐसे परिवारों की संख्या 22.1% तक पहुंच गई। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का मध्यम वर्ग गरीबी से महज एक मेडिकल बिल दूर है। एनएसएसओ ने दोनों राउंड में कुल 2,53,555 परिवारों का सर्वे किया। एनएसएसओ के मानक के अनुसार किसी सामान्य परिवार का मासिक इलाज खर्च उसके कुल खर्च 10% से अधिक हो तो माना जाता है कि वह परिवार गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। अपनी जेब से 10% से ज्यादा मेडिकल खर्च को कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर (सीएचई) कहा जाता है।