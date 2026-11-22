Delimitation Bill 2026: संसद के मानसून सत्र को स्थगित हुए 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसे औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है। दरअसल, भारतीय संसदीय इतिहास में यह अब तक का सबसे लंबा अंतराल है। इससे पहले 2008 में संसद के दो सत्रों के बीच 87 दिनों का अंतर था। वहीं एक बार फिर से अटकलें लगाई जा रहा है कि मोदी सरकार परिसीमन से जुड़े विधेयक को पारित करने पर विचार कर रही है।