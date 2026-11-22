

विश्वविद्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, CJI सूर्यकांत ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी संवैधानिक संस्था के फैसले पर सवाल उठाना नागरिकों का अधिकार है। हालांकि, फैसले की आलोचना करते समय पूरी संस्था को निशाना बनाना उचित नहीं है।उन्होंने कहा कि कई बार लोग किसी फैसले और उस फैसले को देने वाली संस्था के बीच अंतर नहीं कर पाते। इस तरह की सोच से लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने वाली संस्थाओं पर जनता का भरोसा कमजोर होने का खतरा रहता है।