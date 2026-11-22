सुवेंदु अधिकारी ने चक्रवात अकवान के कारण हुई बारिश से फसलों और बागवानी उपज को हुए नुकसान के लिए 5.73 लाख से अधिक किसानों को 212.3 करोड़ रुपए का प्रारंभिक मुआवजा पैकेज देने की रविवार को घोषणा की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि तत्काल राहत के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से करीब 205 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीज और अन्य मदों के लिए सहायता को मिलाकर कुल आवंटन 212.3 करोड़ रुपए हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती आकलन के मुताबिक फसलों को करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे अधिक नुकसान धान की फसल को हुआ है। उन्होंने बताया कि सिंचित क्षेत्रों के किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपये और वर्षा आधारित क्षेत्रों के किसानों को प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वहीं, बारहमासी फसलें उगाने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 22,500 रुपए दिए जाएंगे।