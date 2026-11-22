शशि थरूर ने कहा कि भारत 7 अक्टूबर को हमास की ओर से किए गए आतंकी हमले की निंदा करता है, जिसमें निर्दोष महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों की जान गई थी। इसके साथ ही गाजा में इजरायल की जवाबी कार्रवाई की भी निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि यह कार्रवाई जरूरत से ज्यादा रही है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और पुरुष नागरिकों की मौत हुई है। कई घर और लोगों की आजीविका तबाह हो गई है तथा पूरा गाजा क्षेत्र मलबे में तब्दील हो गया है।