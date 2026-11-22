TDP अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने NDA के कार्यकर्ताओं से ग्राम पंचायतों में निर्विरोध चुनाव को बढ़ावा देने की अपील की। नायडू ने कहा कि राजनीतिक मुकाबला खत्म हो चुका है। अब पंचायत चुनाव का मकसद गांवों का विकास होना चाहिए। ऐसे में नेताओं की निजी महत्वाकांक्षा और आपसी गुटबाजी से संगठन को नुकसान नहीं पहुंचाने की भी हिदायत दी।