कोलकाता में रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सजल घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रही लड़ाई को पड़ोसियों की तरह बैठकर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें आपस में लड़ने दीजिए। वे WWE मैच की तरह लड़ें, इसमें मजा है। हम तो सिर्फ पड़ोसी हैं, बैठकर तमाशा देखेंगे। उन्होंने आगे व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि असली कौन है और नकली कौन, पत्नी कौन है और दूसरी महिला कौन है, यह उनका निजी मामला है। इससे भाजपा का क्या लेना-देना है? जो हो रहा है, उसे होने देना चाहिए।