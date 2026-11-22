Thiruparankundram Deepathoon Controversy: तमिलनाडु सरकार ने थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून (दीप स्तंभ) में कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है। हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने के लिए एक बार की विशेष व्यवस्था को मंजूरी दी थी।