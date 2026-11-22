रेलवे और परियोजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा मानकों और निर्धारित प्रक्रियाओं का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ तकनीकी टीमों की कड़ी निगरानी में यह एनर्जाइजेशन कार्य छोटे-छोटे सेक्शनों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। सूरत-बिलिमोरा सेक्शन के एलिवेटेड अलाइनमेंट पर अप और डाउन दोनों ही लाइनों को इसमें शामिल किया गया है, जिससे हाई-स्पीड रेल संचालन की तैयारियों को नई मजबूती मिली है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में अत्याधुनिक 2 गुना 25 केवी ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम स्थापित किया गया है। इसे दुनियाभर की प्रमुख हाई-स्पीड रेल प्रणालियों में इस्तेमाल होने वाली सबसे उन्नत विद्युतीकरण तकनीकों में गिना जाता है।