पंजाब में नशे का मुद्दा ऐसा है, जिस पर आप सरकार बैकफुट पर है। हाल ही (7 नवंबर) की बात है, जब भगवंत मान सरकार के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह मुक्तसर जिले के लालबाई गांव में गए तो एक महिला ने उन्हें घेर लिया। महिला का कहना था कि उसके पास के गांवों में खुले आम ड्रग्स बिकता है, सरकार इसे क्यों नहीं रोक रही? महिला ने बड़े आक्रोश के साथ कहा कि ड्रग्स मूंगफली की तरह बिक रहा, पुलिस सब जानती है, फिर भी कुछ नहीं करती, क्योंकि वह मिली हुई है। महिला ने तो मंत्री को ड्रग्स बेचने वालों के नाम तक बता दिए। इससे राज्य सरकार की बड़ी किरकिरी हुई।