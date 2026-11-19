1 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; परमाणु ऊर्जा विभाग; अंतरिक्ष विभाग; सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे; तथा अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं

2 कैबिनेट मंत्री श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय

3 कैबिनेट मंत्री श्री अमित शाह गृह मंत्रालय; तथा सहकारिता मंत्रालय

4 कैबिनेट मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

5 कैबिनेट मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय

6 कैबिनेट मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय

7 कैबिनेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय; तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

8 कैबिनेट मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय

9 कैबिनेट मंत्री श्री मनोहर लाल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; तथा ऊर्जा मंत्रालय

10 कैबिनेट मंत्री श्री एच. डी. कुमारस्वामी भारी उद्योग मंत्रालय; तथा इस्पात मंत्रालय

11 कैबिनेट मंत्री श्री पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

12 कैबिनेट मंत्री श्री जीतन राम मांझी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय

13 कैबिनेट मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पंचायती राज मंत्रालय; तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

14 कैबिनेट मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

15 कैबिनेट मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

16 कैबिनेट मंत्री श्री किंजरापु राममोहन नायडू नागर विमानन मंत्रालय

17 कैबिनेट मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय; तथा शिक्षा मंत्रालय

18 कैबिनेट मंत्री श्री जुएल ओराम जनजातीय कार्य मंत्रालय

19 कैबिनेट मंत्री श्री गिरिराज सिंह वस्त्र मंत्रालय

20 कैबिनेट मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

21 कैबिनेट मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया संचार मंत्रालय; तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

22 कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

23 कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्रालय; तथा पर्यटन मंत्रालय

24 कैबिनेट मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

25 कैबिनेट मंत्री श्री किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्रालय; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

26 कैबिनेट मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

27 कैबिनेट मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

28 कैबिनेट मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी कोयला मंत्रालय; तथा खान मंत्रालय

29 कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

30 कैबिनेट मंत्री श्री सी. आर. पाटिल जल शक्ति मंत्रालय

31 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार); तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री

32 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री

33 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल विधि एवं न्याय मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

34 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जाधव प्रतापराव गणपतराव आयुष मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

35 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

36 राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद वाणिज्य एवं उद्योग; तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

37 राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाईक विद्युत; तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

38 राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय

39 राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल सहकारिता मंत्रालय

40 राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

41 राज्य मंत्री श्री राम नाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

42 राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय गृह मंत्रालय

43 राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; तथा रसायन और उर्वरक

44 राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना जल शक्ति; तथा रेल मंत्रालय

45 राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ग्रामीण विकास; तथा संचार मंत्रालय

46 राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी; तथा पंचायती राज

47 राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम; तथा श्रम एवं रोजगार

48 राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; तथा विदेश मंत्रालय

49 राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता

50 राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

51 राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस; तथा पर्यटन मंत्रालय

52 राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

53 राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार गृह मंत्रालय

54 राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ग्रामीण विकास मंत्रालय

55 राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

56 राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे कोयला; तथा खान मंत्रालय

57 राज्य मंत्री श्री संजय सेठ रक्षा मंत्रालय

58 राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जनजातीय कार्य मंत्रालय

59 राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खडसे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

60 राज्य मंत्री श्री सुकांत मजूमदार शिक्षा; तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

61 राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

62 राज्य मंत्री श्री तोखन साहू आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

63 राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय

64 राज्य मंत्री श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भारी उद्योग; तथा इस्पात मंत्रालय

65 राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा कॉर्पोरेट कार्य; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग

66 राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण

67 राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल सहकारिता; तथा नागर विमानन मंत्रालय