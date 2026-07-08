Modi Cabinet Reshuffle: किस आधार पर मंत्री बनाते या हटाते हैं नरेंद्र मोदी, समझिए

इसी सिलसिले में आज-कल यह सवाल दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा में है कि नरेंद्र मोदी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के मंत्री भूपेंद्र यादव की कुर्सी छीन लेंगे क्या? इसकी ताजा वजह यह है कि सरकार ने निजी सचिव (पीएस) सहित उनके करीबी चार अफसरों को उनके दफ्तर से हटा दिया है। ये अफसर उनके निजी स्टाफ का हिस्सा थे। बताया जा रहा है कि एक साथ किसी मंत्री के सभी निजी स्टाफ को हटा देने की कार्रवाई पहली बार हुई है। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई किसी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर हुई है। सरकार के इस अप्रत्याशित कदम को मंत्रालय में कुछ गड़बड़ी की आशंका और 'सफाई' के लिए उठाया गया कदम माना जा रहा है। इसीलिए कुछ नेता इसे मोदी कैबिनेट में होने वाले संभावित फेरबदल से भी जोड़ कर देख रहे हैं।