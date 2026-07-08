पति के निधन के 10 दिन बाद दमोह में यात्री प्रतीक्षालय में महिला ने बच्चे को जन्म दिया

Damoh Woman Gives Birth at Bus Shelter: मध्यप्रदेश के दमोह जिले में एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लापरवाही सामने आई है। यहां एक यात्री प्रतीक्षालय में गांव की महिलाओं की मदद से महिला का प्रसव कराना पड़ा। गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने 108 एंबुलेंस को सूचना दी थी, लेकिन काफी समय बाद तक जब एंबुलेंस नहीं आई तो परिजन ई-रिक्शा से प्रसूता को अस्पताल ले जाने के लिए निकले। रास्ते में ई-रिक्शा भी खराब हो गया और तेज प्रसव पीड़ा होने पर रोड किनारे यात्री प्रतीक्षालय में ही स्थानीय महिलाओं ने पर्दा लगाकर प्रसव कराया। जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।