गर्ल्स हॉस्टल की जर्जर सीलिंग का प्लास्टर गिरा, दमोह में आधा दर्जन से ज्यादा छात्राएं घायल

Damoh Girls Hostel Ceiling Collapse: मध्यप्रदेश के दमोह जिले के पटेरा ब्लॉक के राजाबंदी में शिक्षा विभाग के मिडिल कक्षा के छात्रावास के एक कक्ष की सीलिंग का प्लास्टर छात्राओं के ऊपर गिर गया। सीलिंग का प्लास्टर गिरने से आधा दर्जन से अधिक छात्राएं घायल हुई है। गनीमत रही कि छत का स्लैब नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे के तत्काल बाद घायल छात्राओं को गंभीर हालत में पटेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बाद में कुछ को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इधर, घटना की जानकारी पर एसडीएम हटा, बीईओ, तहसीलदार, थाना प्रभारी ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।