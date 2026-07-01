1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दमोह

गर्ल्स हॉस्टल की जर्जर सीलिंग का प्लास्टर गिरा, दमोह में आधा दर्जन से ज्यादा छात्राएं घायल

Girls Hostel Ceiling Collapse Incident: सीलिंग का प्लास्टर गिरने से हॉस्टल में मचा हड़कंप, घायल छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया गया, अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर छात्राओं के बारे में जानकारी ली।
2 min read
Google source verification

दमोह

image

Shailendra Sharma

Jul 01, 2026

damoh

girls hostel ceiling collapse students injured, सीलिंग का गिरा हुआ प्लास्टर और अस्पताल में घायल छात्राएं (source-patrika)

Damoh Girls Hostel Ceiling Collapse: मध्यप्रदेश के दमोह जिले के पटेरा ब्लॉक के राजाबंदी में शिक्षा विभाग के मिडिल कक्षा के छात्रावास के एक कक्ष की सीलिंग का प्लास्टर छात्राओं के ऊपर गिर गया। सीलिंग का प्लास्टर गिरने से आधा दर्जन से अधिक छात्राएं घायल हुई है। गनीमत रही कि छत का स्लैब नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे के तत्काल बाद घायल छात्राओं को गंभीर हालत में पटेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बाद में कुछ को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इधर, घटना की जानकारी पर एसडीएम हटा, बीईओ, तहसीलदार, थाना प्रभारी ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

छात्राओं पर गिरा सीलिंग का प्लास्टर

बुधवार की दोपहर छात्राएं छात्रावास में बिस्तर पर बैठकर पढ़ रही थीं, इसी दौरान एकाएक सीलिंग का प्लास्टर छात्राओं के ऊपर गिर गया। जिससे नीचे बैठीं छात्राएं चोटिल हो गईं और डर गईं। चीख पुकार के बाद घायल छात्राओं को तत्काल विधायक प्रतिनिधि दिलीप पटेल द्वारा निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटेरा पहुंचाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर अभिषेक पटेल एवं स्वास्थ्य टीम द्वारा उनका उपचार किया गया। मामले में डीपीसी ने तात्कालिक लापरवाही प्रदर्शित होने पर छात्रावास वार्डन सीता स्वामी तिवारी को निलंबित कर दिया है।

ये छात्राएं घायल

घायल छात्राओं में रश्मि अहिरवार, अनामिका लोधी, लक्ष्मी अहिरवार, शिक्षा सेन, लक्ष्मी बर्मन, ज्योति सिंह, काजल अहिरवार एवं बबली पटेल शामिल हैं। इनमें कुछ छात्राओं को अधिक चोटें आने के कारण बेहतर उपचार के लिए 108 एंबुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल दमोह रेफर किया गया। इधर, घटना की जानकारी मिलते ही पटेरा तहसीलदार उमेश तिवारी, थाना प्रभारी उप निरीक्षक धर्मेंद्र गुर्जर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी मुकेश गुजरे ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। बाद में हटा एसडीएम राकेश मरकाम भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटेरा पहुंचे और घायल छात्राओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली। घटना की सूचना मिलते ही सभी घायल बच्चों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए।

2008 में बना था छात्रावास

बताया गया है कि कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं के लिए 2008 में इस छात्रावास का निर्माण कराया गया था, लेकिन घटिया निर्माण के चलते यह छात्रावास 10 साल में ही जवाब देने लगा था। 2023 में इसे जर्जर मानकर इसके मेंटेंनेंस की फाइल बन गई। तीन साल पहले फ्लोरिंग, प्लास्टर और छत रिपेयरिंग के लिए 7 लाख का प्रस्ताव डीपीसी ने राज्य शिक्षा केंद्र को भेजा था, जो अभी तक मंजूर नहीं हो सका है। यही वजह है कि तीन साल से जर्जर छात्रावास में रहने छात्राएं मजबूर थीं और हादसे का इंतजार किया जा रहा था।

सुबह 4.33 बजे छत से कूदकर CCTV में भागती दिखी दुल्हन, ग्वालियर में सुहागरात पर गहने समेटकर हुई फरार

ये भी पढ़ें
gwalior

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jul 2026 08:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / गर्ल्स हॉस्टल की जर्जर सीलिंग का प्लास्टर गिरा, दमोह में आधा दर्जन से ज्यादा छात्राएं घायल

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रात को खाना खाकर सोए दमोह तेंदूखेड़ा जनपद CEO की संदिग्ध मौत, सरकारी आवास पर मिला शव

Damoh Tendukheda CEO Manish Bagri Suspicious Death
दमोह

बारिश में भरभरा कर गिर न जाएं नगरपालिका की दुकानें, नहीं कराई मरम्मत

Nagarplaika damoh dukan
दमोह

Jan Sunwai: महिला ने अधिकारियों के सामने निकालीं जहरीली गोलियां, दमोह जनसुनवाई में मचा हड़कंप

damoh
दमोह

HIV Positive: दमोह जेल में HIV संक्रमित कैदी से झूमाझपटी, दूसरे बंदी को लगे नाखून; दोपहर 1 बजे लाया गया अस्पताल

damoh
दमोह

Father Dies: बेटी की शादी से दो दिन पहले दमोह में पिता की मौत, मातम में बदलीं खुशियां

damoh
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.