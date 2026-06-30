सुबह 4.33 बजे छत से कूदकर CCTV में भागती दिखी दुल्हन, ग्वालियर में सुहागरात पर गहने समेटकर हुई फरार

ग्वालियर के रहने वाले जितेन्द्र जोशी की शादी 28 जून को मुरैना जिले के एक गांव की रहने वाली नम्रता के साथ धूमधाम से पूरे रीति-रिवाजों के साथ हुई थी। 29 जून को जितेन्द्र दुल्हन नम्रता को विदा कर अपने घर लेकर आया। सुहागरात की रात जब जितेन्द्र की नींद लग गई तो दुल्हन नम्रता गहने समेटकर घर की छत से पड़ोसी की छत पर पहुंची और वहां से कूदकर फरार हो गई। मंगलवार की सुबह जब दूल्हे जितेन्द्र की नींद खुली तो उसने दुल्हन की तलाश की। उसका कहीं पता नहीं चला तो उसने आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरे दिखे तो एक कैमरे में दुल्हन भागती हुई नजर आई।