एमपी बना ठगी की रकम खपाने म्यूल खातों की मंडी, साइबर अपराधियों के निशाने पर Gen-Z

MP News : साइबर ठग आम लोगों से लूट रुपए को खपाने के लिए मध्य प्रदेश को म्यूल खातों (किराए के बैंक अकाउंट्स) की मंडी बना रहा है। इसमें भी सूबे का ग्वालियर शहर उसकी सबसे मुफीद जगह बनता जा रहा है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के मनी रीस्टोरेशन मॉड्यूल के आंकड़ों ने चौंकाने वाला सच उजागर किया है। महज 135 दिन (1 अप्रेल से 13 अगस्त 2026) के भीतर राज्य साइबर सेल ने प्रदेश में 12,396 ऐसे बैंक खातों की पहचान की है, जिनमें ठगी के 2.29 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए थे। बताते हैं कि, ठगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे खातों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा है।